Kosovo: Partito democratico, rovesciare il governo Kurti è l’unica soluzione

- L'unica soluzione alla situazione creatasi in Kosovo “è il rovesciamento del governo Kurti”. Lo ha dichiarato il capogruppo parlamentare del Partito democratico del Kosovo (Pdk), Abelard Tahiri. L’esponente della forza d’opposizione ha menzionato le “misure punitive” imposte dall'Unione europea contro Pristina a causa del mancato raggiungimento di compromessi per porre fine alle tensioni nel nord del Kosovo. "Esprimo preoccupazione per il fatto che il governo e questa maggioranza cerchino di mantenere riservata la comunicazione che l'Ue ha inviato il 28 giugno sull'entrata in vigore di queste sanzioni. Siamo entrati in un livello pericoloso di sviluppi con l'Ue. Tutto ciò è preoccupante, queste misure danneggiano gravemente il nostro futuro euro-atlantico, danneggiano il nostro rapporto con ogni Paese dell'Unione. Ritengo che come opposizione siamo già ad un bivio e saremo costretti a prendere decisioni importanti per il futuro del nostro Paese", ha detto Tahiri.(Alt)