Kosovo: Lista serba, Belgrado dichiari polizia speciale di Pristina "organizzazione terroristica"

- La Lista serba, gruppo politico rappresentativo dei serbi del Kosovo, ha chiesto al governo di Belgrado di dichiarare le unità speciali della polizia kosovara (Rosu) nel nord del Paese come "organizzazione terroristica". Lo ha riferito l'emittente "N1". La Lista serba ha chiesto che l'etichetta venga applicata anche alle "strutture di intelligence che svolgono operazioni ibride con l'obiettivo di destabilizzare e aumentare le tensioni e perseguitare il popolo serbo". In una lettera aperta al governo della Serbia, la formazione ha avvertito che "le strutture paramilitari, speciali e di intelligence del regime di Albin Kurti (premier del Kosovo) minacciano la pace, la sicurezza e l'incolumità del popolo serbo, così come la pace in tutti i Balcani occidentali". Le attività che tali strutture "de facto hanno svolto nel periodo precedente" contro i serbi in Kosovo "sono contro i principi e gli standard internazionali delle organizzazioni mondiali e delle Nazioni Unite" e soddisfano gli elementi fondamentali per definirle "organizzazioni terroristiche", si legge nella missiva. (Seb)