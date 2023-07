Medio Oriente: Onu, "la violenza genera solo altra violenza"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La "recente operazione in Cisgiordania occupata e l'attacco sferrato con un'automobile a Tel Aviv sottolineano in modo preoccupante uno schema di eventi fin troppo familiare: la violenza genera solo altra violenza". Lo ha dichiarato, ieri, l'Alto commissario per i diritti umani delle Nazioni unite, Volker Turk, sottolineando che "le uccisioni, le violenze e la distruzione delle proprietà devono cessare". Lo scorso 3 luglio, il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, per bocca del suo vice portavoce, Farhan Haq, aveva espresso "profonda preoccupazione per gli ultimi sviluppi a Jenin", affermando che "le operazioni militari devono essere condotte nel pieno rispetto del diritto internazionale umanitario". (Res)