Germania: il governo approva la proposta di bilancio 2024

- Il governo tedesco approva oggi la proposta di bilancio per il 2024, che prevede una spesa di 445,7 miliardi di euro, pari a 30 miliardi in meno rispetto a quella dell'anno in corso. Dopo aver finanziato la risposta alle crisi del Covid-19 e dell'energia, l'esecutivo federale ha infatti deciso di attuare politiche di austerità nel rispetto del “freno all'indebitamento”. Si tratta del vincolo di bilancio previsto dalla Costituzione della Germania, sospeso nel 2020 per far fronte alla pandemia di coronavirus e ripristinato nel 2023. Tuttavia, la finanziaria del 2024 prevede un indebitamento da 16,6 miliardi di euro. Oltre un terzo del bilancio è destinato al ministero del Lavoro e degli Affari sociali, che ottiene 172 miliardi di euro dopo i 166 del 2023. Alla copertura del reddito di cittadinanza sono destinati 24,3 miliardi di euro, in aumento dai 23,8 dell'anno in corso. Spese aggiuntive sono previste nel supplemento per i bambini, percepito dalle famiglie con basso reddito, con i finanziamenti che saliranno da 1,9 a 2,2 miliardi di euro. La previdenza di base per i bambini, che dovrebbero entrare in vigore nel 2025, potrebbe costare due miliardi di euro. Questo strumento accorpa vari sussidi per i minori, tra cui gli assegni familiari, semplificandone richiesta e accesso per i genitori. (segue) (Geb)