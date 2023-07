Germania: il governo approva la proposta di bilancio 2024 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intanto, i fondi del ministero dell'Istruzione e della Ricerca si riducono da 21,5 a 20,3 miliardi di euro, che comprendono 500 milioni di euro per il programma “Opportunità di partenza”, destinato a quattromila scuole ad alta percentuale di alunni socialmente svantaggiati. Scende anche il bilancio del ministero della Salute, che tocca i 16,2 miliardi di euro, di cui 14,5 già destinati all'assicurazione sanitaria obbligatoria. I fondi per il ministero della Difesa aumentano, invece, di 1,7 miliardi di euro a 51,8 miliardi di euro, che copriranno “praticamente solo” gli aumenti di stipendio dei dipendenti del dicastero. L'ammodernamento delle Forze armate (Bundeswehr) verrà finanziato dal fondo speciale da 100 miliardi di euro, istituito a tale scopo dal governo federale nel 2022, a seguito della guerra mossa dalla Russia contro l'Ucraina. Sul totale di questo strumento, nel prossimo anno verranno spesi 19,2 miliardi di euro. L'obiettivo dell'esecutivo del cancelliere Olaf Scholz è aumentare le spese militari della Germania per la prima volta al 2 per cento del Pil, come stabilito dall'obiettivo concordato dalla Nato nel 2014 con scadenza nel 2024. A tal fine, verranno sommati il bilancio ordinario della Difesa e le spese del fondo speciale per la Bundeswehr. Per il rinnovamento della rete ferroviaria del Paese, il ministero delle Infrastrutture e del Digitale dovrebbe ottenere 34 miliardi di euro da erogare entro il 2027 e non più 45 come originariamente previsto. Sono poi previsti circa 12,8 miliardi di euro per le autostrade e le strade federali, mentre 263 milioni di euro andranno alla promozione del traffico ciclopedonale. Si tratta di 150 milioni di euro in meno rispetto al 2023. All'edilizia sociale sono destinati 3,15 miliardi di euro. Per lo sviluppo delle regioni strutturalmente deboli, il finanziamento è di 679 milioni di euro, ossia di 32 milioni di euro in più dall'anno in corso. (Geb)