Ue: Tajani, solo maggioranza fra popolari, liberali e conservatori può battere la sinistra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Antonio Tajani, prossimo presidente di Forza Italia, in una intervista al "Corriere della Sera" non mette 'veti' ad alleanze di centrodestra in Europa sul modello italiano, come teme Salvini: "Non li metto, sono semplicemente realista. Esiste una sola maggioranza in Europa per sconfiggere la sinistra ed è quella grazie alla quale fui eletto presidente del Parlamento europeo nel 2017. Allora la sinistra la sconfiggemmo davvero, non a parole". La maggioranza è "quella che nasce dall'alleanza tra popolari, liberali e conservatori europei. Conosco le dinamiche dell'Unione e quelle dei partiti europei, visto che sono vicepresidente del Ppe dal 2002. Non esistono altre maggioranze possibili per battere le sinistre. Il cantiere è aperto. Bisogna lavorare". Il leader leghista dice che non si può preferire Macron al suo gruppo Identità e democrazia, che serve un centrodestra sul modello italiano. "Ma in Europa noi non possiamo decidere da soli. Ciascun partito italiano fa parte di una famiglia politica che decide insieme. E, appunto, chiunque conosca le dinamiche europee sa che il Ppe non si alleerebbe mai con Alternative für Deutschland e con Marine Le Pen. Motivo? Sono partiti antieuropei che hanno nei loro programmi posizioni incompatibili con le nostre. La politica è soprattutto condivisione di valori. Basta leggere i programmi di quei partiti estremisti". (segue) (Res)