Ue: Tajani, solo maggioranza fra popolari, liberali e conservatori può battere la sinistra (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Insomma, non è una sua scelta, ma del Ppe: "La politica si basa su valori. Se queste due forze sostengono posizioni opposte alle nostre, alla tradizione di FI, non vedo possibile un'alleanza. I loro voti non sono spendibili perché appunto le loro posizioni sono anti-europeiste. E non si possono governare le istituzioni europee se non si crede all'Europa". Ma così resterebbe fuori la Lega: "Non c'è alcun veto nei confronti della Lega. Se vuole aggiungersi nessuno le vieta di farlo, anzi in ogni caso non vedo alcun rischio o riverbero sul governo. Noi siamo alleati in Italia e andiamo d'accordissimo, ma in Europa non decidiamo come leader di partito autonomi, siamo all'interno di famiglie politiche che hanno valori di riferimento", ha concluso Tajani. (Res)