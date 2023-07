Ue: Crosetto, è tempo di andare oltre la "maggioranza Ursula" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto a Marine Le Pen, leader del Rassemblement National, e agli estremisti tedeschi dell'Alternativa per la Germania: "Ad oggi il progetto comprende un'alleanza tra conservatori e popolari. E questo perché si tratta di un progetto politico chiaro. Abbiamo valori in comune e possiamo trasformarli in ricette politiche comuni. Io lo immagino come un percorso serio e tra forze politiche che trovano una loro armonia e un loro equilibrio". Per essere ancora più chiari: Identità e democrazia, il gruppo europeo di Salvini, ospita francesi e tedeschi su posizioni nostalgiche, islamofobe, anti immigrati: "È ovvio che, su temi così importanti, ad esempio sulla guerra in Ucraina, serve unità e chiarezza. Sono scelte strategiche rilevanti e non si possono fare sconti a nessuno. Ma ritengo anche che la prossima Commissione Ue non corra rischi di eccessivi sbandamenti". "Noi - osserva infine Crosetto - apparteniamo ad un altro gruppo e siamo diversi, come è noto. Ed è una scelta, la nostra, fatta tanti anni fa". (Res)