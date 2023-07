Siria: due combattenti delle Forze democratiche siriane uccisi dallo Stato islamico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due combattenti delle Forze democratiche siriane (Sdf, a maggioranza curda) sono stati uccisi e altri sono rimasti feriti, ieri, durante un attacco sferrato da miliziani identificati come appartenenti all'organizzazione terroristica dello Stato islamico (Is), nel villaggio di Al Ashtih, a nord di Deir ez-Zor, nel sud-est della Siria. Lo ha riferito l'Osservatorio siriano per i diritti umani (Sohr), organizzazione non governativa con sede a Londra, ma con una fitta rete di contatti sul campo. Dall'inizio del 2023, secondo Sohr, sono stati 90 gli attacchi dell'Isis in Siria (in gran parte avvenuti nel governatorato di Deir ez-Zor), che hanno provocato la morte di 61 persone, di cui 45 combattenti delle Sdf e 11 civili. Nella stessa giornata di ieri, nella campagna di Aleppo, nel nord-ovest della Siria, una famiglia di quattro persone ha perso la vita, mentre si trovava nella propria abitazione colpita da razzi lanciati da milizie affiliate al gruppo armato Al Fath al Mubin, che riunisce diverse fazioni di matrice islamica e si considera vicino alla Turchia. L'attacco è avvenuto a Urm al Kubra, che fa parte delle regioni controllate dalle Forze armate governative di Damasco. Intanto, ieri i militari della Coalizione internazionale a guida statunitense hanno avviato esercitazioni nei pressi del giacimento petrolifero di Al Omar, a est di Deir ez-Zor. (Res)