Gli appuntamenti di oggi a Roma e nel Lazio

22 luglio 2021

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per oggi a Roma e nel LazioROMA CAPITALE– Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri interviene alla seconda edizione dell'evento "Missione Italia 2021-2026- Pnrr dei Comuni e delle città" organizzato dall'Anci. Centro Congressi La Nuvola, viale Asia 42/44, Roma (ore 10)- Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri interviene in collegamento alla presentazione del libro "Partita doppia - Le scelte della politica tra riforme ed emergenze" di Marco Leonardi. Diretta streaming sul canale YouTube del Cnel (ore 17)- L'assessore alla Cultura Miguel Gotor interviene alla presentazione della mostra "Philippe Halsman. Lampo di genio". Interverranno, inoltre, il sovrintendente Capitolino ai Beni Culturali, Claudio Parisi Presicce, la curatrice della mostra, Alessandra Mauro e Oliver Halsman Rosenberg, Archivio Halsman di New York. Museo di Roma in Trastevere, piazza di S.Egidio 1b, Roma (ore 11:30) (segue) (Rer)