Polonia-Italia: analista Szewczak, Meloni a Varsavia troverà atmosfera positiva

- Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni troverà un’atmosfera positiva a Varsavia. È quanto affermato l’analista polacco Marcin Szewczak, esperto di affari europei, all’emittente “Polskie Radio 24”, commentando la visita che la premier effettuerà oggi a Varsavia. Meloni sarà ricevuta dall’omologo Mateusz Morawiecki e parteciperà, successivamente, a una conferenza sul futuro dell’Unione europea organizzata dal Partito dei conservatori e riformisti, la forza politica da lei presieduta. “Meloni troverà una buona atmosfera a Varsavia. Sostiene la Polonia nelle sue attività a favore dell'Ucraina. Si svilupperà un consenso tra Roma e Varsavia. Riceveremo sostegno dall'Italia per dimostrare all'Ue che la Polonia ha accolto milioni di rifugiati dall'Ucraina con un'assistenza finanziaria minima”, ha detto l’analista. Secondo Szewczak, inoltre, saranno promossi “gli sforzi del governo Meloni per dissociarsi dalle quote di migranti imposte da Berlino e Parigi. Ciò contribuirà a creare un equilibrio sul dossier migratorio in Europa”.(Vap)