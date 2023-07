Auto: Tavares (Stellantis), Ue ha srotolato "tappeto rosso" ai cinesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea ha srotolato il "tappeto rosso" ai costruttori cinesi vietando le auto a motore termico dal 2035. Lo ha affermato in un'intervista al quotidiano "Le Figaro" Carlos Tavares, amministratore delegato del gruppo automobilistico Stellantis. L'Europa ha orientato "la sua regolamentazione su quello che è precisamente il punto di forza dei costruttori cinesi", ha affermato Tavares. L'amministratore delegato di Stellantis definisce con il termine "brutalità" il "cambiamento" che è stato "imposto" ai costruttori automobilistici. In merito all'offensiva cinese, Tavares ha spiegato di non essere "un avvocato del protezionismo". "Stellantis è un'impresa globale: dovremo in ogni modo affrontare questi concorrenti ovunque, in Europa, ma anche in America latina, in Africa", ha affermato l'amministratore delegato.(Frp)