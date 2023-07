Siria: Onu chiede proroga di 12 mesi per invio aiuti via terra alle regioni terremotate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non esistono "alternative valide" alla soluzione dell'Organizzazione delle Nazioni unite (Onu) sull'invio di aiuti umanitari in Siria via terra, attraverso i valichi di confine con la Turchia, "se si vuole andare incontro alle esigenze del popolo più vulnerabile nel nord-est" del Paese. Lo ha dichiarato, ieri, il vice coordinatore regionale dell'Onu per la Siria, David Carden, durante una conferenza stampa a Sarmada, presso la sede del Programma alimentare mondiale (Wfp), dopo una visita a Idlib, nella Siria nord-occidentale, a proposito dell'invio di aiuti nelle aree terremotate controllate dalle forze di opposizione. "E' un messaggio congiunto dall'Onu, dalle organizzazioni non governative e dalle stesse comunità locali per la proroga di 12 mesi dell'invio di aiuti attraverso il confine turco-siriano", ha dichiarato Carden, come riferisce l'emittente panaraba di proprietà saudita "Al Arabiya". Tale meccanismo, che viene rinnovato di volta in volta con un voto del Consiglio di sicurezza Onu, consente infatti di far giungere aiuti nelle regioni della Siria controllate dall'opposizione passando per i valichi di frontiera di Bab al Salama e Al Rai, senza passare per le aree sotto il controllo di Damasco. L'ultimo rinnovo risale allo scorso gennaio ed era stato prorogato di altri tre mesi a maggio, ma la scadenza del periodo di validità è prevista per il prossimo 10 luglio. Una proroga di 12 mesi, dunque, "consentirebbe di garantire il continuo afflusso di aiuti durante i mesi invernali", ha spiegato Carden. (Res)