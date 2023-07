Polonia-Italia: migranti ed elezioni europee, l’agenda della missione di Meloni a Varsavia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dossier migratorio e le prossime elezioni europee: il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è attesa oggi a Varsavia, in Polonia, per proseguire due negoziati su fronti diversi ma altrettanto complessi. La premier – dopo aver annunciato venerdì scorso la sua visita a Varsavia – ha fissato un bilaterale con l’omologo polacco, Mateusz Morawiecki, per proseguire i colloqui sull’immigrazione rimasti a una fase di stallo durante l’ultima riunione del Consiglio europeo tenutasi il 29 e 30 giugno scorsi. È un dialogo evidentemente complesso, quello fra Italia e Polonia, quando si tratta di affrontare la questione migratoria, al netto della vicinanza e comune militanza politica di Meloni e Morawiecki. Fratelli d’Italia (Fd’I), il partito guidato dalla premier, e Diritto e giustizia (PiS), la forza di governo polacca di cui il premier è un membro di spicco sono alleati a livello europeo in quanto membri del Partito dei conservatori e dei riformisti europei (Ecr). Ma altrettanto complesso sarà per la premier il negoziato da avviare concretamente in vista delle elezioni europee che si terranno a giugno del 2024. Da tempo si parla di un superamento della “grande coalizione” che da due mandati forma la maggioranza politica al Parlamento europeo, composta da Partito popolare europeo (Ppe), Alleanza progressista dei socialisti e dei democratici (S&D) e Renew Europe. Una maggioranza composita che, tuttavia, con il susseguirsi di vittorie negli ultimi mesi delle coalizioni di centrodestra in diversi Paesi europei – Italia compresa –, alcuni propongono di superare nel tentativo di dare all’Europarlamento, e di conseguenza alla futura Commissione europea, un’immagine che rispecchi maggiormente il volere espresso dagli elettori degli Stati membri alle urne. Meloni avrà occasione di discutere di questi temi alle giornate di studio dell’Ecr, partito da lei stessa presieduto. (segue) (Rin)