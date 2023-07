Polonia-Italia: migranti ed elezioni europee, l’agenda della missione di Meloni a Varsavia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Venerdì scorso, al temine dei lavori del Consiglio europeo a Bruxelles, Meloni ha chiarito di non essere “delusa” dal veto di Polonia e Ungheria all’inserimento nelle conclusioni del vertice del capitolo dedicato alla questione dei flussi migratori. Per il presidente del Consiglio, d’altronde, quello di Polonia e Ungheria è stato “un messaggio politico” volto a “difendere i propri interessi nazionali” e, per questo motivo, da parte sua non potrebbe essere oggetto di critiche. La stessa Meloni ha tentato, dopo lo stallo emerso nella giornata di giovedì, una mediazione la mattinata del giorno successivo con gli omologhi Mateusz Morawiecki e Viktor Orban, ma senza successo. La premier, tuttavia, ha voluto precisare che il veto posto da Polonia e Ungheria riguarda la “dimensione interna” della gestione dei flussi, insomma le quote di ricollocamento, un tema annoso e su cui il Gruppo di Visegrad (composto anche da Repubblica Ceca e Slovacchia) ha sempre espresso il suo parere negativo. È giusto ricordare che i Paesi dell’Europa centro-orientale sono stati i primi a farsi carico di profughi ucraini sin dal 2014, quando le crisi in Crimea e nel Donbass determinarono un afflusso di rifugiati verso l’Unione europea. Tutt’ora, peraltro, la Polonia è uno degli Stati Ue su cui di più grava l’emergenza determinata dall’arrivo di tanti cittadini ucraini in fuga dal conflitto scatenato dalla Russia. (segue) (Rin)