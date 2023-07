Polonia-Italia: migranti ed elezioni europee, l’agenda della missione di Meloni a Varsavia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nessun divieto, invece, sarebbe stato espresso da parte di Polonia e Ungheria relativamente alla “dimensione esterna” dei flussi migratori, la componente che più interessa all’Italia e alla premier Meloni. Il presidente del Consiglio ha fatto di questo punto il centro della sua iniziativa diplomatica degli ultimi mesi e sostiene di poter contare sull’appoggio di Polonia e Ungheria: entrambi i Paesi – a prescindere dalla questione dei rifugiati provenienti dall’Ucraina – sostengono la necessità di avviare un’interazione strategica con la sponda Sud del Mediterraneo, con l’intento di fermare l’immigrazione a monte. È chiaro che, tuttavia, ora l’Ue deve procedere con i mezzi a disposizione e il primo è sicuramente il nuovo Patto su immigrazione e asilo concordato lo scorso 8 giugno dai ministri dell’Interno dell’Ue, a eccezione, per l’appunto, di Polonia e Ungheria. Per Meloni, il Patto andrà avanti nel suo percorso – ovvero l’invio all’Europarlamento affinché ne emerga un testo legislativo – ma non può essere considerato pienamente efficace, proprio perché si concentra solo sulla questione dei ricollocamenti. La premier, quindi, dovrà affrontare con Morawiecki la questione relativa al processo legislativo europeo del Patto, un percorso che si annuncia molto tortuoso.Il premier polacco ha annunciato ai microfoni dell’emittente “Rmf Fm” l’intenzione di presentare una proposta che consenta di tenere un referendum in concomitanza con le prossime elezioni parlamentari, presidenziali o europee sullo schema europeo di ricollocamento dei migranti. (segue) (Rin)