Polonia-Italia: migranti ed elezioni europee, l’agenda della missione di Meloni a Varsavia (4)

- Lo sviluppo del dossier migratorio avrà un riflesso anche nel processo volto a formare nuove alleanze in vista delle elezioni europee del 2024 e il presidente del Consiglio affronterà sicuramente il tema alla conferenza “Il futuro dell’Unione europea” organizzata dall’Ecr. Sebbene Meloni, in un’intervista al “Corriere della Sera”, abbia invitato a non pensare che i rapporti fra i partiti europei possano risultare compromessi dai disaccordi che possono emergere durante i lavori del Consiglio europeo, è chiaro che sarà necessaria una forte azione diplomatica per favorire una convergenza che non leda i rispettivi interessi politici. La premier, peraltro, per la prima volta da tempo si è espressa sul tema delle elezioni europee e della futura maggioranza che potrebbe sorgerne, nell’auspicio che si lasci alle spalle l’attuale alleanza fra popolari, socialdemocratici e liberali per passare a una conformazione più favorevole alle istanze di centrodestra. Secondo Meloni, d’altronde, l’accordo “innaturale” fra Ppe, S&D e Renew non è “più adeguato alle sfide” che l’Ue deve affrontare. “Da qui al 9 giugno 2024 ci saranno elezioni nazionali importanti. In Spagna, dove si vota a luglio, è possibile un governo di centrodestra con popolari e conservatori, dopo che in Italia, Svezia e Finlandia si sono imposti governi di centrodestra”, ha aggiunto Meloni, spiegando che “intanto a Bruxelles sui singoli provvedimenti si creano alleanze allargate alternative alla sinistra”. Secondo la premier, quella in atto “è una fase stimolante” in cui “i conservatori e l’Italia possono giocare un ruolo centrale”. Meloni, insomma, potrebbe cercare di ritagliarsi un ruolo di federatrice del centrodestra europeo, un compito complesso in cui sarà necessario superare le reticenze dei liberali di Renew – guidati da Renaissance, il partito del presidente francese Emmanuel Macron con cui i rapporti restano complessi – ma anche tenere conto delle istanze degli alleati storici, come la Polonia. (Rin)