© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un cittadino russo, accusato di alto tradimento per aver finanziato l'acquisto di attrezzature per le forze armate dell'Ucraina, è stato arrestato mentre tentava di attraversare il confine nei pressi di Ekaterinburg. Lo ha riferito l'ufficio stampa del Servizio federale per la sicurezza della Russia (Fsb). Si precisa che l'uomo rimarrà in custodia cautelare sulla decisione del tribunale. (Rum)