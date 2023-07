Regno Unito: ministro Salute Barclay, Servizio sanitario non ha bisogno di cambiamenti drastici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Servizio sanitario nazionale (Nhs) può prosperare senza cambiamenti drastici. Lo ha dichiarato il ministro della Salute, Steve Barclay, che ha descritto l'Nhs come "la nostra istituzione nazionale più preziosa", insistendo sul fatto che ha bisogno di un'evoluzione piuttosto che di un "big bang". Lo riporta il quotidiano "The Times". "Credo che il modello dell'Nhs, gratuito presso il punto di cura, sia una fonte di orgoglio nazionale e so che i miei colleghi di tutto il governo sono ugualmente pienamente impegnati nel mantenimento di questi principi fondanti", ha affermato Barclay. "Chiaramente, ci sono pressioni sui servizi, in particolare a seguito della pandemia e come risultato del cambiamento demografico e delle esigenze sanitarie. È importante che l'Nhs cambi e si adatti in risposta a questo, migliorando la tecnologia e i progressi medici, ma ciò richiede un'evoluzione costante, non il momento di un big bang", ha aggiunto Barclay. (Rel)