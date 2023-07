Mobilità: Sala, più taxi, car sharing e metropolitane per ridurre auto private

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per diminuire le auto in città occorre dare ai cittadini delle alternative che sono le metropolitane, più taxi e mezzi in sharing. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala intervenendo alla trasmissione “Radio anch’io” su Radio Rai 1. " Ci sono troppe macchine in città - ha sottolineato il sindaco - a Milano ne abbiamo 49 ogni 100 abitanti, ma voglio lavorare perché le 49 arrivino, in 10 anni, non ci sarò più io, ma non importa, a una quarantina". Per raggiungere questo obiettivo, ha spiegato Sala, "da un lato si dà ai cittadini una opportunità diversa, per esempio le metropolitane, più veicoli in sharing, per esempio più taxi: dall’altra bisogna porre dei limiti. La nostra Area B, limita il traffico, poi lo so che chi ha una macchina vecchia è in difficoltà a cambiarla, però è una scelta. La politica deve fare scelte. Da uun lato migliora il profilo ambientale, dall’altra metto a rischio una parte cittadini che non possono cambiarla". "Il problema vero è che l’aria della città, senza essere ideologici, a volte è irrespirabile", ha concluso. (Rem)