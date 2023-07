Autonomia: Calderoli sulle dimissioni Comitato, potevano dirmelo in faccia, sono tutti di sinistra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per gli Affari regionali e l'Autonomia, Roberto Calderoli, ha reagito negativamente alle dimissioni di quattro componenti del Comitato che deve definire il livelli essenziali di prestazione in vista dell'autonomia differenziata. "Potevano dirmelo in faccia - si sfoga in un'intervista alla "Stampa" -, dato che ci siamo visti a un seminario dieci giorni fa". Ma che si stia complicando la strada della sua creatura, l'Autonomia differenziata, gli è chiaro da qualche tempo. "Il 2 marzo, alla Conferenza unificata, c'è stato il voto negativo di quattro Regioni governate dalla sinistra. Eppure almeno tre di loro l'autonomia differenziata la volevano fino al giorno prima. Mi risulta però che sia arrivato l'ordine del segretario del partito". I quattro saggi scrivono, per dirla in estrema sintesi, che è sbagliata la procedura. Che non ha senso partire dai Livelli essenziali di prestazione che potrebbero finire nell'autonomia differenziata se prima non si definisce tutto il quadro dei Lep, sia quelli che restano allo Stato, sia quelli dei Comuni. "E io posso anche essere d'accordo che i Lep vanno tutti definiti. Sarebbe ora, aggiungo. Ma quando Amato Bassanini Pajno e Gallo me ne hanno parlato, avevamo concordato che definire i Lep dello Stato e degli enti territoriali non può essere pregiudizievole del resto. La legge mi impone di definire i Lep nelle 23 materie che potenzialmente possono essere toccate dall'autonomia differenziata. Tutto il resto interessa anche a me, ed è uno scandalo che dal 2001, quando se ne parla per la prima volta in Costituzione, non siano stati definiti". (segue) (Res)