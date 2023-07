Autonomia: Calderoli sulle dimissioni Comitato, potevano dirmelo in faccia, sono tutti di sinistra (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Io - continua il ministro - sono arciconvinto che bisogna definire i Lep a cominciare da quelli di Comuni, Province e Città Metropolitane, poi quelli delle Regioni, e per finire con quelli dello Stato. Ma se ora me li definiscono pregiudiziali, significa intanto che hanno cambiato idea e poi che mi bloccano tutto. Non è più l'approccio costruttivo che finora ho apprezzato". Secondo Calderoli "non è un caso che siano tutti e quattro, come area, intellettuali di sinistra. Qualcosa mi fa pensare a pressioni politiche. Noi vogliamo riformare lo Stato. Il Pd invece lo sta trasformando in uno scontro politico. Peccato. Ma io vado avanti lo stesso, noi andiamo avanti. Quattro professori si sono dimessi, ce ne faremo una ragione. Restano all'opera cinquantotto tra le migliori intelligenze del Paese». Il ministro conosce l'obiezione: farete andare più avanti che è già ricco e farete restare più indietro chi è dietro: "Lo posso dire all'inglese? È una cazzata. E prego di scriverla così come l'ho detta. Con il mio ddl noi facciamo esattamente l'operazione opposta. Perché per la prima volta dopo ventidue anni ci accingiamo a definire che cosa sono i Lep, quali sono i diritti civili e sociali da garantire, attraverso quali forme, poi fissiamo un'asticella che è il "livello essenziale" da garantire ad ogni cittadino, del Sud o del Nord. E a quel punto, - conclude Calderoli - fissiamo anche i prezzi standard: se ne avevi di meno, ti verrà garantito di più, non sulla base di spesa storica, ma del fabbisogno". (Res)