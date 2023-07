Medio Oriente: presidente Consiglio nazionale palestinese, è nostro diritto difenderci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' un "diritto del popolo palestinese difendere la propria esistenza e la propria terra con tutti i mezzi previsti dal diritto internazionale, contro i crimini delle forze di occupazione israeliane". Lo ha dichiarato, ieri, il presidente del Consiglio nazionale palestinese, organo legislativo dell'Organizzazione di liberazione della Palestina, Rawhi Fattouh, in un comunicato stampa ripreso dall'agenzia di stampa "Wafa". Fattouh ha quindi accusato Israele di "praticare il terrorismo e massacrare civili innocenti, nel silenzio della comunità internazionale". Fattouh ha quindi elogiato "l'eroismo, la fermezza e il valore dei giovani e della popolazione di Jenin e del suo campo profughi", ma anche "la coesione e la solidarietà dimostrate in tutte le regioni" della Cisgiordania. Parole di apprezzamento, inoltre, sono state rivolte alla stampa locale e al personale sanitario, definiti come "eroi", per aver denunciato "i crimini di Israele" e per aver prestato soccorso ai feriti, malgrado gli ostacoli. Nella stessa giornata di ieri, a Nablus, Hebron, Betlemme, nel campo profughi di Al Jalazoun (a Ramallah) e in diverse città e villaggi della Cisgiordania, i giovani palestinesi hanno indetto manifestazioni a sostegno degli abitanti di Jenin di fronte all'operazione lanciata lo scorso 3 luglio dalle Forze di difesa israeliane (Idf). Scontri si sono registrati tra Idf e gruppi di giovani palestinesi soprattutto a Nablus, a Hebron, a Betlemme e nel campo di Al Jalazoun, durante i quali sono state segnalate decine di feriti. (Res)