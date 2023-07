Thailandia: Wan Noor eletto nuovo presidente della Camera dei rappresentanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Wan Muhamad Noor Matha è stato eletto nuovo presidente della Camera dei rappresentanti della Thailandia. La candidatura di Wan Noor era stata presentata congiuntamente dal partito Phak Kao Klai (Andiamo avanti), vincitore delle ultime elezioni generali in Thailandia, e da Pheu Thai (Per i thai), secondo alle elezioni. I leader dei due partiti, Pita Limjaroenrat e Chonlanan Srikaew. Wan Noor era l'unico candidato alla carica di presidente della Camera, e la sua elezione è stata dunque approvata automaticamente, senza indire un voto. Wan Muhamad Noor Matha, veterano 79enne della politica thailandese originario della provincia meridionale di Yala, è un fedele musulmano e leader del partito Pracharat, nato da una costola di Pheu Thai nel 2018. Wan Noor è già stato presidente della Camera tra il 1996 e il 2000. Pracharat è uno dei partiti minori che hanno aderito all'accordo con Phak Kao Klai e Pheu Thai per la formazione di un governo di coalizione dopo le elezioni del 14 maggio scorso. (segue) (Fim)