Brasile: Banca interamericana sviluppo stanzia 600 milioni dollari per politiche abitative

- La Banca interamericana di sviluppo (Bid) ha aperto una linea di credito a tasso agevolato per un valore di 600 milioni di dollari per finanziare il programma del governo federale brasiliano ProMorar. Lo riferiscono i ministeri della Pianificazione e delle Città in un comunicato congiunto. I fondi potranno essere richiesti, previa presentazione di un progetto, dal governo centrale, dagli Stati o dai municipi. Il ProMorar promuove nuove strategie abitative e il miglioramento degli alloggi della popolazione a basso reddito. I progetti possono riguardare la costruzione di nuove case popolari, la realizzazione di infrastrutture urbane, oltre che la gestione del rischio e la prevenzione dei disastri naturali legati al dissesto idro-geologico. (Brb)