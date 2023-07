Ue-Corea del Sud: Breton, cooperare su catene fornitura per ridurre rischi legati alla Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea vuole rafforzare la cooperazione con la Corea del Sud in settori strategici quali i semiconduttori, il commercio digitale e le tecnologie pulite, per rafforzare le catene di fornitura e ridurre i rischi strategici legati alla dipendenza dalla Cina. Lo ha dichiarato il commissario europeo per il Mercato interno, Thierry Breton in una intervista al quotidiano "Korea Herald". "E' importante che i partner affini cooperino per coordinare le politiche, si allineino su questioni relative alla sicurezza economica e discutano le pratiche distorsive del commercio, non solo per assicurare un equo terreno di competizione globale, ma anche per assicurare che le catene di fornitura resistano agli shock esterni", ha dichiarato il funzionario europeo. (segue) (Git)