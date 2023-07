Ue-Corea del Sud: Breton, cooperare su catene fornitura per ridurre rischi legati alla Cina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Diversificare le fonti di approvvigionamento attraverso la cooperazione internazionale è vitale", ha aggiunto Breton, precisando che l'Ue non persegue una strategia di "disaccoppiamento" dalla Cina, ma piuttosto di "riduzione del rischio". Breton si è recato in visita a Seul per due giorni lo scorso fine settimana, incontrando tra gli altri il presidente di Samsung Electronics, Lee Jae-yong, per discutere i futuri investimenti del conglomerato dell'elettronica in Europa. "Con l'Eu Chips Act, l'Europa ha creato un ambiente attraente per gli investimenti nei semiconduttori, e ci aspettiamo di attrarre investimenti dalle aziende coreane", ha detto Breton nel corso dell'intervista. "Ne ho discusso col presidente di Samsung Electronics (...) che ha già una forte presenza in Europa". (Git)