Clima: Onu anticipa obiettivi di taglio emissioni dei trasporti marittimi

- L'Organizzazione marittima internazionale (Imo), istituto delle Nazioni Unite incaricato di definire norme e principi della navigazione marittima internazionale, intende adottare obiettivi ancor più ambiziosi di taglio delle emissioni inquinanti per il settore dei trasporti marittimi. Lo scrive il quotidiano "Nikkei", secondo cui il comitato di protezione ambientale dell'organizzazione, che si riunirà a Londra questa settimana, punta ad anticipare l'obiettivo della neutralità carbonica al 2050. L'Imo, che conta più di 170 Paesi e regioni membri, si occupa di questioni quali la sicurezza delle operazioni in mare e l'inquinamento. Nel 2018, l'organizzazione ha definito l'obiettivo di dimezzare le emissioni di gas serra dei trasporti marittimi entro il 2050 rispetto ai livello del 2008, e di giungere all'azzeramento netto delle emissioni "il prima possibile" entro questo secolo. Ora l'Imo punta ad accelerare il processo di decarbonizzazione del settore, che genera il 2 per cento del totale delle emissioni di CO2 mondiali, più o meno quanto l'economia della Germania. Conseguire l'obiettivo dell'azzeramento netto delle emissioni comporterà anzitutto la rapida adozione di navi alimentate da combustibili "puliti" come l'idrogeno e l'ammoniaca. (Git)