Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In risposta al lancio dei razzi da Gaza verso il sud d'Israele, cacciabombardieri dell'Aeronautica militare israeliana hanno attaccato un sito sotterraneo per la produzione di armi, utilizzato dal dipartimento di chimica di Hamas, e un sito per la produzione di materiali destinati alla produzione di razzi dell'organizzazione palestinese. (Res)