Corea del Sud: tasso di approvazione Yoon al 38,4 per cento

- Il tasso di approvazione goduto dal presidente della Corea del Sud, Yoon Suk-yeol, è aumentato al di 2,1 punti percentuali in un mese al 38,4 per cento, secondo un sondaggio pubblicato oggi da Yonhap News Tv. Secondo il sondaggio, se le elezioni parlamentari in programma il prossimo anno si tenessero oggi, il Partito potere dei nazionali (Ppp) di Yoon otterrebbe il 29,5 per cento dei consensi, e il Partito democratico otterrebbe il 30,6 per cento. (Git)