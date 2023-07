Medio Oriente: Lega araba, appello per azione congiunta presso Consiglio sicurezza Onu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Lega degli Stati arabi ha lanciato un appello ai suoi Paesi membri per un'"azione araba comune" presso il Consiglio di sicurezza dell'Organizzazione delle Nazioni unite (Onu), per fermare quanto prima "le aggressioni israeliane contro il popolo palestinese". Secondo l'agenzia di stampa saudita "Spa", l'appello ha seguito la riunione straordinaria dei delegati permanenti, tenutasi ieri, al Cairo, per discutere dell'operazione lanciata dalle Forze di difesa israeliane (Idf) a Jenin, in Cisgiordania, e, in generale, della situazione nei "territori palestinesi occupati". Tale "azione comune" dovrebbe consistere in visite, contatti e invio di messaggi congiunti al Consiglio di sicurezza, ai suoi singoli membri permanenti (Stati Uniti, Cina, Russia, Francia e Regno Unito) e ai "centri di decisione internazionali", con l'obiettivo di far attuare le risoluzioni relative "alla fine di qualsiasi forma di aggressione israeliana contro il popolo palestinese e alla garanzia di protezione internazionale per quest'ultimo". "Nel caso in cui il Consiglio di sicurezza non fosse in grado di adempiere al suo ruolo", si legge nella risoluzione finale della riunione di ieri, "si andrà all'Assemblea generale dell'Onu". La Lega araba, inoltre, ha esortato la Corte penale internazionale ad assumersi le proprie responsabilità avviando un'"inchiesta penale sui crimini di guerra e i crimini contro l'umanità commessi da Israele contro il popolo palestinese indifeso". (Res)