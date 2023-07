Usa: tre persone aggredite da squali nello Stato di New York

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno tre bagnanti sono stati aggrediti da squali ieri nello Stato di New York. Lo riferiscono le autorità locali, secondo cui le aggressioni sono state registrate al largo di Fire Island e delle Hamptons. Il bilancio delle persone aggredite da squali nello Stato è salito così a cinque nell'arco di soli due giorni. Le persone aggredite ieri hanno riportato ferite di varia gravità agli arti, ma non sono in pericolo di vita. La frequenza delle aggressioni registrate negli ultimi giorni non ha precedenti nello stato di New York: la causa sarebbe un miglioramento della qualità dell'acqua, e un aumento dei banchi di pesci di cui gli squali si nutrono. (Was)