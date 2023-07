Australia-Cina: Albanese, "inaccettabili" taglie su attivisti di Hong Kong all'estero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dell'Australia, Anthony Albanese, ha definito "inaccettabile" la decisione delle autorità di Hong Kong di porre taglie sul capo degli attivisti pro-democrazia fuggiti all'estero dopo la stretta al dissenso del 2019, inclusi due attivisti attualmente residenti in Australia. "Continueremo a cooperare con la Cina per quanto possibile, ma quando necessario manterremo i nostri disaccordi. E sui diritti umani siamo in disaccordo", ha detto il primo ministro australiano. La ministra degli Esteri australiana, Penny Wong, ha dichiarato ieri che Canberra è preoccupata dal ricorso delle autorità di Hong Kong alla legge sulla sicurezza nazionale per arrestare o silenziare figure pro-democrazia e membri della società civile. (segue) (Cip)