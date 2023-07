Australia-Cina: Albanese, "inaccettabili" taglie su attivisti di Hong Kong all'estero (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli otto attivisti per la democrazia di Hong Kong espatriati all’estero e accusati di sovversione e collusione con forze straniere saranno “perseguiti a vita”. Lo ha detto ieri capo dell’amministrazione John Lee in un punto stampa. “L’unico modo per porre fine al loro destino di ricercati a vita è arrendersi”, ha aggiunto. Ieri la polizia dell'ex colonia britannica ha annunciato taglie da 128 mila dollari per gli attivisti Nathan Law, Anna Kwok e Finn Lau; gli ex parlamentari Dennis Kwok e Ted Hui; l'avvocato Kevin Yam, il sindacalista Mung Siu-tat e l'opinionista Yuan Gong-yi. Tutti sono stati incriminati ai sensi della controversa legge sulla sicurezza nazionale promulgata da Pechino a Hong Kong nel 2020, dopo che l'anno precedente la regione era stata scossa da una violenta serie di proteste democratiche e anti-governative. Sebbene le autorità cinesi e l'amministrazione di Hong Kong sostengano che la norma abbia favorito "la transizione dal caos all'ordine", gran parte della comunità internazionale, Stati Uniti in testa, ritiene che la legge sia stata piuttosto utilizzata da Pechino per reprimere il movimento democratico cittadino e la libertà d'espressione. Stando a quanto riferito dalle forze dell'ordine, sono 260 le persone sinora arrestate ai sensi della legge sulla sicurezza nazionale. Settantanove sono state condannate per reati come sovversione e terrorismo. (Cip)