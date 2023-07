Usa: giudice federale, pressioni governo sui social media violano Primo emendamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un giudice federale ha emesso una ingiunzione preliminare nei confronti del governo federale degli Stati Uniti, ordinando ai funzionari dell'amministrazione del presidente Joe Biden di ridurre drasticamente i contatti e il coordinamento in merito alla moderazione dei contenuti con le società di social media, e argomentando che tali attività prefigurano una violazione del Primo emendamento costituzionale relativo alla libertà di espressione. In un pronunciamento di 155 pagine, il giudice distrettuale Terry Doughty della Louisiana ha proibito ai funzionari della Casa Bianca e di diverse agenzie governative di contattare i social media per ottenere la cancellazione di contenuti e opinioni politiche che rientrano nel perimetro delle tutele costituzionali dalla censura governativa. A rendere note le pratiche di soppressione di opinioni e posizioni politiche sgradite da parte di diverse agenzie d'intelligence e governative del governo federale Usa erano state nei mesi scorsi le rivelazioni del cosiddetto "Twittergate", basate sulla divulgazione di documenti aziendali di Twitter voluta da Elon Musk. (segue) (Was)