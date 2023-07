Usa: giudice federale, pressioni governo sui social media violano Primo emendamento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le rivelazioni erano culminate in una serie di audizioni parlamentari e in una causa giudiziaria intentata dai procuratori generali di Missouri e Louisiana, che accusava l'amministrazione Biden di aver edificato una "impresa della censura federale" col pretesto del contrasto alla disinformazione online. Secondo i procuratori generali, entrambi repubblicani, le pressioni indebite del governo federale sui social media hanno riguardato tra le altre le opinioni relative all'origine del Covid-19 e alle politiche sanitarie di contrasto alla pandemia, lo scandalo relativo al computer portatile del figlio del presidente Biden, Hunter, la sicurezza elettorale e altri temi sensibili. Il dipartimento di Giustizia Usa non ha commentato il procedimento del giudice. La denuncia presentata dai due procuratori generali è solo una di una serie di controversie giudiziarie pendenti relative alla tutela della libertà di espressione sui social media. (Was)