© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha avuto un colloquio telefonico con il cancelliere federale tedesco, Olaf Scholz, in vista del summit dei leader della Nato che si terrà la prossima settimana a Vilnius, in Lituania. Le parti, riferisce una nota, hanno discusso la necessità di rafforzare l’alleanza atlantica, oltre ad una serie di temi che saranno in agenda al vertice. (Was)