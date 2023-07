Uruguay: presidente Lacalle Pou, Mercosur assieme su accordo con Cina o andiamo da soli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Uruguay spera che i Paesi del Mercato comune del sud (Mercosur) possano avanzare "tutti assieme" nella stesura di un accordo commerciale con la Cina, ma, in mancanza di una tale intesa, è pronto a procedere a livello "bilaterale". Lo ha detto il presidente dell'Uruguay, Luis Lacalle Pou, nel corso del vertice dei presidenti del blocco che comprende anche Brasile, Argentina e Paraguay. "Voi sapete quale è stata la posizione dell'Uruguay su questo tema: andare avanti insieme", ha detto il capo di Stato. "È vero che cominceremo a negoziare, ma la verità è che, sostanzialmente, non c'è niente. E l'Uruguay sta lottando per conquistare i mercati", ha affermato il capo dello Stato. "E non è un capriccio: la partecipazione del commercio estero dell'Uruguay nel Mercosur si è indebolita e se vediamo la partecipazione della nostra economia nelle bilance commerciali con ognuno dei Paesi soci è in deficit", ha concluso Lacalle Pou. (Abu)