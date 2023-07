Brasile: impresa cinese di veicoli elettrici Byd annuncia avvio produzione a Bahia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso dell'evento di oggi, il governatore dello stato di Bahia, Jeronimo Rodrigues, ha promesso di aiutare "in qualunque modo possibile" la compagnia e di impegnarsi per "trovare una via d'uscita" affinché la casa automobilistica cinese stabilisca la sua fabbrica a Camaçari anche se l'acquisto delle strutture Ford dovesse andare a buon fine. Rodrigues ha affermato anche di essere impegnato nelle trattative per la cessione alla Byd anche del porto di Aratu, di proprietà e utilizzato dalla Ford per esportare le automobili prodotte a Camaçari. (segue) (Brb)