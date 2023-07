Usa: procuratore generale Texas Paxton non testimonierà a suo processo di impeachment

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il procuratore generale del Texas, Ken Paxton, non testimonierà al processo di impeachment a suo carico, che potrebbe risultare nella sua rimozione permanente dall'incarico. Lo hanno reso noto gli avvocati difensori del procuratore, che in un lungo comunicato pubblicato ieri sono tornati a contestare l'iter culminato nella messa in stato d'accusa di Paxton da parte della Camera dei rappresentanti del Texas, controllata dai Repubblicani. Il processo a carico del procuratore generale, accusato dal suo stesso schieramento politico di corruzione e abuso d'ufficio, avrà inizio il 5 settembre. Nel comunicato, gli avvocati del procuratore affermano che i parlamentari "avevano l'opportunità di far testimoniare il procuratore generale Paxton durante la loro indagine farsa, ma hanno rifiutato". Secondo i media statunitensi, il Federal Bureau of Investigation (Fbi) sta indagando a sua volta sul procuratore ipotizzando che abbia fatto ricorso ai suoi poteri per aiutare un donatore recentemente incriminato per frode. (Was)