Clima: dati Usa, lunedì è stato il giorno più caldo mai registrato sulla Terra

- Lunedì 3 luglio è stato il giorno più caldo mai registrato sulla Terra, secondo i dati diffusi dall'agenzia federale statunitense National Oceanic and Atmospheric Administration (Noaa). Secondo l'agenzia, la temperatura atmosferica terrestre media a un'altitudine di 2 metri sopra la superficie terrestre è stata di 17,01 gradi centigradi: un dato senza precedenti che rifletterebbe sia gli effetti del cambiamento climatico, sia l'impatto dle fenomeno meteorologico El Nino, che comporta un aumento delle temperature anche in parti degli Stati Uniti settentrionali e del Canada. Il precedente record di temperatura rilevato dalla Noaa risaliva a luglio 2022 e agosto 2016, quando la media terrestre aveva toccato un picco di 16,92 gradi centigradi. (Was)