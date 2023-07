Nato: "Telegraph", Biden sostiene candidatura di von der Leyen a segretario generale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione di Agenzia Nova e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden "sta tentando di convincere" la presidente della Commissione europea ed ex ministra della Difesa tedesca Ursula von der Leyen ad assumere la carica di segretaria generale della Nato al termine del mandato del segretario uscente, Jens Stoltenberg. Lo ha dichiarato una fonte dell'alleanza al quotidiano "The Telegraph", secondo cui von der Leyen è la "candidata favorita" di Biden dopo il blocco della candidatura del ministro della Difesa britannico Ben Wallace. Determinante per il fallimento della candidatura di Wallace - ricorda il quotidiano britannico - era stato proprio il mancato sostegno del presidente Usa. Secondo un'altra fonte citata dal quotidiano, Biden e von der Leyen hanno costruito negli ultimi anni un "forte legame" su questioni cruciali come il clima, la Cina e il conflitto in Ucraina. Von der Leyen ha visitato la Casa Bianca lo scorso marzo, e in quell'occasione Stati Uniti e Unione europea hanno annunciato l'avvio di negoziati per un accordo sui minerali critici. Il mandato di Stoltenberg è stato recentemente prorogato di 12 mesi a causa dell'incapacità dei membri dell'alleanza di concordare il nome di un successore. (Rel)