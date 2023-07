Usa: tribunale in Louisiana vieta contatti con piattaforme social ad agenzie federali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un tribunale federale in Louisiana ha vietato a determinate componenti dell’amministrazione Biden di avviare contatti con le società che gestiscono le piattaforme social, per chiedere la rimozione o la moderazione dei contenuti. La sentenza del giudice Terry Doughty, del distretto giudiziario occidentale della Louisiana, vieta ad agenzie come il dipartimento della Sanità e il Federal Bureau of Investigation (Fbi) di contattare le piattaforme social per “incoraggiare, fare pressioni o indurre in qualsiasi maniera la rimozione, soppressione o riduzione di contenuti protetti dalla libertà di espressione”. L’ingiunzione preliminare del giudice vieta alle agenzie di segnalare post specifici o chiedere verifiche sulle attività di moderazione delle piattaforme, anche se consente al governo di “notificare” messaggi relativi ad attività criminali, minacce alla sicurezza nazionale o interferenze elettorali provenienti dall’estero. La sentenza è una vittoria per alcuni esponenti del Partito repubblicano che a più riprese hanno accusato l’amministrazione Biden di aver fatto pressione su piattaforme come Facebook, Twitter o YouTube per far censurare critiche nei confronti del governo. (Was)