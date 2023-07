Giubileo: Cabina coordinamento a palazzo Chigi, avvio piano interventi del secondo Dpcm

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Si è svolta oggi a palazzo Chigi la terza riunione congiunta del Tavolo istituzionale e della Cabina di coordinamento Giubileo 2025, presieduta dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano. In apertura dell’incontro – riferisce una nota – è stato annunciato l'avvio del piano degli interventi contenuti nel secondo Dpcm, firmato lo scorso 8 giugno. A tal proposito, il sindaco di Roma e commissario straordinario per il Giubileo 2025, Roberto Gualtieri, ha specificato che il 23 giugno si è svolta la riunione con tutti i soggetti attuatori per verificare i cronoprogrammi e supportare le attività necessarie alla realizzazione delle opere. A seguire, il sottosegretario Mantovano ha dato la parola, per fare il punto sulla loro attività, ai coordinatori dei gruppi di lavoro: Ordine pubblico e sicurezza, Sanità, Trasporti e mobilità, Telecomunicazioni e Polizia di Stato, Servizi tecnici essenziali di urgenza, Volontariato e logistica, Turismo e cultura e Cura della città. All’incontro erano presenti, tra gli altri, il ministro alle Disabilità, Alessandra Locatelli; il sottosegretario al ministero dell’Economia e delle Finanze, Lucia Albano; il sottosegretario al ministero degli Esteri e della cooperazione internazionale, Maria Tripodi; il sottosegretario al ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, Tullio Ferrante; il presidente della regione Lazio, Francesco Rocca; il prefetto di Roma, Lamberto Giannini; il Pro-prefetto del Dicastero per l’Evangelizzazione della Santa Sede, monsignor Rino Fisichella; il capo del Dipartimento della Protezione civile, Fabrizio Curcio e il presidente della commissione Cultura della Camera dei deputati, Federico Mollicone. (Com)