Ostia: presidente Municipio Roma X, cordoglio per 82enne deceduto, basta speculazioni

- Nelle prime ore del pomeriggio un uomo di 82 anni è deceduto in seguito ad un malore davanti alla spiaggia libera "Senape" sul lungomare Duca degli Abruzzi. "Esprimo con grande dolore il mio cordoglio, e quello di tutto il Municipio X di Roma Capitale, per i fatti avvenuti oggi pomeriggio sulla spiaggia libera "Senape". Dalle prime indagini sembrerebbe essersi trattato di un malore avvenuto nelle ore più calde della giornata, per il quale purtroppo a nulla sono serviti i tentativi di rianimazione operati dal 118". Lo dichiara in una nota il presidente del Municipio Roma X, Mario Falconi. "Di fronte ad eventi così dolorosi - aggiunge - anche in qualità di medico, preferisco rivolgere le mie più sentite condoglianze alla famiglia della vittima, tralasciando le inutili speculazioni che puntualmente vengono portate avanti in tali occasioni. Difendo con forza l'operato dell'amministrazione e di Roma Capitale per aver fatto tutto quanto in nostro potere per garantire il miglior servizio possibile e l'osservanza delle prescrizioni di legge, come accertato dalla Capitaneria di Porto e dalla magistratura", conclude il presidente Falconi. (Com)