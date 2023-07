© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - L'assessora all'Agricoltura, ambiente e ciclo dei rifiuti Sabrina Alfonsi interviene al focus group su "Economia Circolare: l'impiantistica a servizio della raccolta differenziata dei rifiuti tra Pnrr e i progetti per il futuro" nell'ambito dell'evento organizzato da Anci. Centro Congressi La Nuvola, viale Asia 40/44, Roma (ore 14:45).- L’assessora all'Agricoltura, ambiente e ciclo dei rifiuti Sabrina Alfonsi inaugura l'edizione 2023 di Tiberis. Lungotevere Dante 1, Roma (ore 19)- L'assessore alla Cultura Miguel Gotor interviene all'inaugurazione dell'arena di Corviale "Vivi il Cinema!". Biblioteca Nicolini, via Marino Mazzacurati 76, Roma (ore 21)- Incontro "Ma Roma lo sa che ha il mare”, organizzato da Azione Municipio Roma X. Interverranno, tra gli altri, il senatore di Azione Marco Lombardo, Flavia De Gregorio capogruppo al Comune di Roma, Francesco Carpano, consigliere Comunale, e Andrea Bozzi consigliere Municipio Roma X. Sala conferenze dell'Hotel "Fly Decò" ad Ostia in Lungomare P. Toscanelli 52a (ore 18) (segue) (Rer)