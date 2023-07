© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - L’assessore allo Sport, Elena Palazzo, partecipa a “In ascolto per lo Sport - Il ruolo delle regioni nelle Politiche dello Sport”, giornata di studio e approfondimento sugli interventi in ambito sportivo e incontro propedeutico alla “Conferenza Programmatica” che definirà il Primo Piano Triennale dello Sport. Alla tavola rotonda parteciperanno, inoltre, Andrea Abodi, ministro per lo Sport e i Giovani; Diego Molineris Nepi, direttore generale di Sport e Salute; Riccardo Viola, presidente del Coni Lazio.Castello di Santa Severa (RM) (ore 10)- L’assessore alla Cultura, alle Pari Opportunità, alle Politiche giovanili e della Famiglia, al Servizio civile, Simona Baldassarre, partecipa alla terza edizione di “Vino per Roma”. The Box, via Ignazio Pertinengo 72, Roma (ore 19.30) (segue) (Rer)