Salario minimo: Renzi, non risolve problemi Paese, governo non fa abbastanza contro caro vita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul salario minimo “noi non abbiamo niente in contrario, purché sia fatto bene, ma raccontare che con il salario minimo vengono risolti i problemi del Paese è falso". Lo ha dichiarato il leader di Italia viva, Matteo Renzi, ospite a Tg2 Post Estate. “Il ceto medio deve vedersi più soldi riconosciuti in busta paga, è questo che manca”, ha sottolineato Renzi, che ha aggiunto: “La priorità è aumentare i soldi in tasca agli italiani, spero che il governo lo capisca”. Il leader di Italia viva ha poi evidenziato che il governo non sta facendo “abbastanza contro il caro vita”. (Rin)