- In Europa Giorgia Meloni “sta con i conservatori che l’hanno fregata sui migranti”. Lo ha dichiarato il leader di Italia viva, Matteo Renzi, ospite a Tg2 Post Estate. “Meloni ha fatto una campagna elettorale vincente e convincente. Ma la chiusura dei porti era una cosa infattibile”, ha aggiunto Renzi, sottolineando come la presidente del Consiglio abbia fatto bene a non scostarsi dalla linea di Draghi. (Rin)