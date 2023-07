Francia: Tajani, situazione in Italia è compleamente diversa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione in Italia è "completamente differente" da quella che sta vivendo la Francia, teatro di duri scontri ed esempio di un possibile errore nel modello di integrazione. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel corso della trasmissione "Filo Rosso" in onda su "Rai Tre". "La situazione italiana è completamente diversa. Ci sono problemi anche nelle nostre periferie, ma le vicende francesi on sono esportabili nel nostro Paese", ha detto Tajani parlando di una crisi che sta comunque toccando Paesi dell'area francofona, "con forte radicamento di immigrati, dove mancano talvolta prosepttive di integrazione e dove forse si è sbagliato a costruire ghetti". Il ministro ha sottolineato il valore della sicurezza di una "identità" dei Paesi, che garantisce di accogliere l'altro senza "averne paura". (Res)